Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, 4 kategoride 7 bin sporcunun yarışacağı Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de başladı. Şampiyonaya yaklaşık 7 bin sporcu katılıyor ve derece alan sporcular milli takım kadrosunu oluşturacak. Şampiyona 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, 4 kategoride 7 bin sporcunun yarışacağı Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de başladı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nca, Mardin Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle Artuklu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen farklı sıkletlerde 7 bin sporcu madalya kazanabilmek için mücadele edecek. Yaklaşık 2 bin antrenör ve hakemin de görev alacağı müsabakalarda derece alan sporcular, milli takım kadrosunu oluşturacak. 13 Temmuz Perşembe gününe kadar sürecek müsabakalar sonrası kupa ve madalya töreni düzenlenecek.

Şampiyonaya katılan sporcular, Mardin'in çok güzel olduğunu ve burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.