Türkiye Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak - Haberler

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Türkiye Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Türkiye Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 20-27 Haziran tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 20-27 Haziran tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Büyük, genç, yıldız ve minikler kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, e-devlet üzerinden 15 Haziran'a kadar kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Kick Boks, Haziran, Kocaeli, Türkiye, Spor, Haberler

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