Türkiye Kick Boks Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası final maçlarıyla tamamlandı.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, Halkapınar Spor Salonu'nda 2 Temmuz'da başlayan şampiyonanın zorlu müsabakalara sahne olduğunu ifade etti.

Şampiyonada 6 bin sporcunun kıyasıya rekabet ettiğini ve milli takımlarda mücadele edecek sporcuların belirlendiğini belirten Kayıcı, şunları kaydetti:

"Bize bu imkanı sağlayan başta Valimiz Süleyman Elban olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici'ye, Kick Boks İzmir İl Temsilcisi İsam Akgül'e ve Kick Boks Federasyonu Ege Bölge Başkanı Umut Norgaz'a teşekkürlerimi sunuyorum. Artık önümüzdeki dönemde ağustos ayında Dünya Oyunları, daha sonra Avrupa Gençler Şampiyonası ve kasım ayında da Dünya Büyükler Şampiyonası'na katılacağız. İzmir hakikaten bize çok iyi ev sahipliği yaptı. Bu yönden çok mutluyuz."

Kayıcı, federasyon olarak en büyük hedeflerinin olimpiyat yarışmalarına katılmak olduğunu ve bu yönde hazırlıklarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.