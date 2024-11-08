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Türkiye Kick Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonasında 12 Madalya Kazandı

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Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 6 altın ve 6 gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 6 gümüş olmak üzere 12 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da devam eden organizasyonda final müsabakalarının ilk gününde; Recep Men (74 Kilo-Kick Light), Bedirhan Ersayar (54 Kilo-Full Contact), Menan Şıhanlıoğlu (57 Kilo-Low Kick), Aydagül Eski (48 Kilo-Low Kick), Zeliha Doğan (52 Kilo-Low Kick), İbrahim Hıdır Görgülü (51 Kilo-Low Kick) altın madalya kazandı.

Nurettin Diler (63 Kilo-Kick Light), Ülkü Sena Yılmaz (50 Kilo-Kick Light), İslam Ücan (75 Kilo-Full Contact), Salih Samet Oruç (51 Kilo-Low Kick), Zafer Şayık (67 Kilo-Low Kick), Hamza Gezgin (71 Kilo-K1 Style) ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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