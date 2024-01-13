Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kıyıcı, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kıyıcı, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Kıyıcı, "Yılın Kareleri" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Salim Kıyıcı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in çektiği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kızın yer aldığı "Haykırış" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Deprem: Umut" kategorisinde ise Kıyıcı, Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay'da enkaz altından kurtarılan bir vatandaşın ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu "Hepimiz birimiz için" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kıyıcı, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" başlıklı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez şampiyon olmasıyla ilgili fotoğrafı seçti.

"Haber" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Boğazda bir dev" başlıklı fotoğraftan yana oy kullanan Kıyıcı, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un çektiği "İlk kıblede namaz" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Foto muhabirleri ve gazetecilerin Gazze'de, deprem bölgesinde gerektiğinde canlarını da düşünmeden zor koşullarda insanların bilgilendirilmesini sağladıklarını belirten Kıyıcı, her bir fotoğrafın tercih edilmeyi hak ettiğini belirterek, AA ekibine teşekkür etti.