Türkiye Kaykay Federasyonu, Los Angeles 2028 için Kael Hill ile Anlaştı

Türkiye Kaykay Federasyonu, Los Angeles 2028 Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında, Kanadalı danışman antrenör Kael Hill ile yeniden anlaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, gelişim antrenman kamplarına davet edilen Hill'in, uluslararası tecrübesiyle federasyona katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "2028 için emin adımlarla ilerlemek adına başlangıcımızı yaptık. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kael Hill'in kariyeri

Yeniden anlaşma sağlanan Kael Hill, daha önce Kanada Milli Takımı'na Dünya Kaykay Olimpiyat Elemesi'nde antrenörlük yaptı. Paris 2024 Olimpiyatları için "Global Coaches House" programına seçilen Hill, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişim kampları düzenleyerek sporcu ve antrenör mentörlük süreçlerini yürüttü.

Sporcu gelişimi ve yarışma hazırlığı üzerine ulusal eğitim planları hazırlayan Hill ayrıca 29 yıl boyunca hem kaykay hem de snowboard disiplininde 10 bin saatten fazla deneyim elde etti.