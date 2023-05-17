Türkiye Kaykay Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapılacak

Türkiye Kaykay Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genel kurul 20 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

Metin Ayvazoğlu'nun başkan aday olduğu genel kurul, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 21 Mayıs Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.