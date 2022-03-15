Türkiye Kayak Federasyonu Genel Kurulu 17 Nisan'da yapılacak
AA - Musa Samur - Spor
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Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 17 Nisan Pazar günü Ankara'da düzenlenecek.
ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 17 Nisan Pazar günü Ankara'da düzenlenecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Pazar günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, genel kurul 18 Nisan Pazartesi günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Öte yandan, 17 Mart Perşembe günü ise Etap Altınel Otel'de delege sayısını belirlemek üzere noter huzurunda kura çekilecek.
AA / Musa Samur - Spor