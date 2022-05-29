Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu - Haberler

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Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Kayak Federasyonu, 12 Haziran Pazar günü Ankara Green Park Otel'de yapılması planlanan 5. Olağan Genel Kurul yerinin Grand Mercure Otel olarak değiştirildiğini duyurdu.

Türkiye Kayak Federasyonu, 12 Haziran Pazar günü Ankara Green Park Otel'de yapılması planlanan 5. Olağan Genel Kurul yerinin Grand Mercure Otel olarak değiştirildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, genel kurulun 12 Haziran'da Yeni Mahalle adresinde bulunan Grand Mercure Otel'de yapılacağı, çoğunluk sağlanamazsa kurulun bir gün sonra aynı yerde gerçekleşeceği bildirildi.

Türkiye Kayak Federasyonunun 17 Nisan'da yapılması gereken seçimi, Tahkim Kurulu'nun delege kura çekiminin tekrar yapılması yönünde karar alması nedeniyle ertelenmişti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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