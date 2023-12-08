Üye Girişi
Haberler

Türkiye Kayak Federasyonu, 2026 Paralimpik Kış Oyunları'na katılım hedefliyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, paralimpik sporculara destek vereceklerini ve 2026 Paralimpik Kış Oyunları'na katılacaklarına inandığını söyledi. Oto, federasyonun paralimpik sporculara her türlü imkanı sağladığını belirtti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, bünyelerindeki paralimpik sporculara her türlü imkanı vereceklerini ve 2026 Paralimpik Kış Oyunları'na katılım göstereceklerine inandığını söyledi.

Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paralimpik sporcuların federasyonlarının bünyesinde uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirtti.

Kayak branşının zorluğuna değinen Ali Oto, "Geçtiğimiz yıllarda iki kez paralimpik kış oyunlarında milli sporcular ülkemizi temsil etmişti. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i, yani 1 milyardan fazla kişi çeşitli nedenlerle engelli durumda. Unutmayalım her insan engelli adayı. Federasyonumuz çatısı altında paralimpik sporcularımıza her zaman yerimiz var. Biz onlara her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Her sporcumuz bizim için değerlidir." ifadelerini kullandı.

Hedef 2026

Ali Oto, 2026 Paralimpik Kış Oyunları'nı hedef olarak gösterdi.

İtalya'da düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Ali Oto, "Paralimpik sporcularımızın başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. 2026 Kış Paralimpik Oyunları'na katılacağımıza inanıyorum ve orada sporcularımız da bizi en iyi şekilde temsil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kayak Federasyonu olarak önemli projelere imza attıklarını, Kayak Akademisi'nin de buna bir örnek olduğunu dile getiren Oto, kış sporlarının gelişimi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Paralimpik Kış Oyunları Türkiye Engelliler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title