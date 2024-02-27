Türkiye Karate Şampiyonası Ankara'da Başladı
Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası, işitme engelli sporcuların katılımıyla başladı. Şampiyona, büyükler, para karate, veteranlar ve işitme engelliler kategorilerinde mücadele eden toplam 1006 karateciyle devam edecek.
Türkiye Karate Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde işitme engelli sporcular tatamiye çıktı.
Yarın para karate ve veteranlar kategorisindeki karşılaşmalar yapılacak.
29 Şubat Perşembe günü başlayacak büyükler müsabakalarıyla sürecek şampiyona, 3 Mart Pazar günü sona erecek.
Şampiyonada işitme engelliler kategorisinde 72, para karatede 48, veteranlarda 242, büyüklerde ise 644 karateci mücadele edecek.