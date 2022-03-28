Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, üniversite öğrencileriyle buluştu

SAKARYA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Uğuz, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen "Sporda Yöneticilik" konulu söyleşiye katıldı.

Öğrencilere üniversiteli olmanın avantajını kullanmalarını tavsiye eden Uğuz, üniversiteli karatecilere ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

Uğuz, kendilerinden önce federasyonun sportif alanda başarılı olduğunu, olimpiyatlarda 4 madalya kazanıldığını anımsatarak, kendilerinin biraz daha antrenörlere önem verdiklerini, bu sayede daha fazla sporcu yetiştirileceğini kaydetti.

Bu yıl önemli 3 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirten Uğuz, "Hem organizasyon anlamında hem sportif anlamda deneyimimiz olacak. Milli takım kamplarında sporcularıma hep şunu söylüyorum, birinci olmamız lazım çünkü hayat görüşümde elinden gelenin en iyisini yapmak yoktur. Her işte yapılması gerekenin en iyisini yapmak gerekir." dedi.

"Gençlerin önünü açmamız lazım"

Uğuz, SUBÜ'nün +1 Projesi'ne destek vermek istediklerini belirterek, "Gençler çok önemli, gençlerin önünü açmamız lazım. Seçilirken de seçim sürecinde de 'Gençlere yer vereceğim, gençlerle hareket edeceğim.' dedim. Onun için inşallah o projeye katkı sağlayacağız hem staj hem çalışma anlamında." diye konuştu.

Seçim çalışmalarında hazırladıkları proje kitapçığında 29 projeye yer verdiklerini belirten Uğuz, "100 günde 29 projenin 10'unu yapmış olduğumuzu herkese gösterdik çünkü çok büyük başarıydı, çok hızlı girdik. Dönem 4 yıldan 3 yıla indi ama problem değil, devam edeceğiz, bu projeleri 3 yılda bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Emniyet Müdürü ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaya, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Yaşar Zımba, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, Uluslararası Karate Hakemi Uğur Kobaş ile öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı.