Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret - Haberler

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Uğuz, karatede siyah kuşak almaya hak kazanan MKE Genel Müdürü Yasin Akdere'ye diplomasını verdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan Abid Uğuz, kamu kurumları yöneticilerinin karateye olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Yasin Akdere'yi tebrik etti. Yasin Akdere de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aslan Abid Uğuz'a teşekkür etti. Ziyarette uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş da yer aldı. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Türkiye Spor Haberler

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