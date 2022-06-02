Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz'dan MKE'ye ziyaret

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Uğuz, karatede siyah kuşak almaya hak kazanan MKE Genel Müdürü Yasin Akdere'ye diplomasını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan Abid Uğuz, kamu kurumları yöneticilerinin karateye olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Yasin Akdere'yi tebrik etti.

Yasin Akdere de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aslan Abid Uğuz'a teşekkür etti.

Ziyarette uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş da yer aldı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title