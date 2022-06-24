Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

AA - İzzet Mazı - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğinde Dereköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde 44 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, AA muhabirine, Türkiye'de güreşin iyi bir noktada olduğunu ve her geçen gün daha da iyiye gittiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın karakucak güreşlerinin merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Eroğlu, bundan dolayı şampiyonayı kentte yapmaya karar verdiklerini aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise şampiyona dolayısıyla kente gelen güreş sevdalılarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyona, yarın sona erecek.

AA / İzzet Mazı - Spor

Kahramanmaraş gençlik Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title