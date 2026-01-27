Hentbol: 19. Kadınlar Akdeniz Konfederasyon Şampiyonası
Kosova'da 8-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 19. Kadınlar Hentbol Akdeniz Konfederasyon Şampiyonası'nda Türkiye, A grubunda İspanya, Romanya, Bulgaristan, Karadağ ve Kosova ile mücadele edecek. İlk maç 9 Şubat'ta Karadağ'a karşı oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Priştine'de 8-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 19. Kadınlar Akdeniz Konfederasyon Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu.
2010 ve daha genç doğumlu sporcuların mücadele edeceği şampiyonada Türkiye, A grubunda İspanya, Romanya, Bulgaristan, Karadağ ve Kosova ile karşılaşacak.
Organizasyonda milli takımın grubundaki maç programı şöyle:
9 Şubat: 12.30 Türkiye-Karadağ
10 Şubat: 14.00 Türkiye-Romanya
11 Şubat: 18.30 Kosova-Türkiye
12 Şubat: 17.00 Bulgaristan-Türkiye
13 Şubat: 11.00 İspanya-Türkiye