Hentbol: 19. Kadınlar Akdeniz Konfederasyon Şampiyonası

Güncelleme:
Kosova'da 8-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 19. Kadınlar Hentbol Akdeniz Konfederasyon Şampiyonası'nda Türkiye, A grubunda İspanya, Romanya, Bulgaristan, Karadağ ve Kosova ile mücadele edecek. İlk maç 9 Şubat'ta Karadağ'a karşı oynanacak.

Kosova'da düzenlenecek 19. Kadınlar Hentbol Akdeniz Konfederasyon Şampiyonası'nda Türkiye, A grubunda İspanya, Romanya, Bulgaristan, Karadağ ve Kosova ile oynayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Priştine'de 8-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 19. Kadınlar Akdeniz Konfederasyon Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

2010 ve daha genç doğumlu sporcuların mücadele edeceği şampiyonada Türkiye, A grubunda İspanya, Romanya, Bulgaristan, Karadağ ve Kosova ile karşılaşacak.

Organizasyonda milli takımın grubundaki maç programı şöyle:

9 Şubat: 12.30 Türkiye-Karadağ

10 Şubat: 14.00 Türkiye-Romanya

11 Şubat: 18.30 Kosova-Türkiye

12 Şubat: 17.00 Bulgaristan-Türkiye

13 Şubat: 11.00 İspanya-Türkiye

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
