Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası Çorum'da düzenlenecek
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Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, 11-12 Aralık'ta Çorum'da yapılacak. Şampiyona Çorum Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve 10 farklı kilo sıkletinde müsabakalar düzenlenecek.
Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, 11-12 Aralık'ta Çorum'da düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon Çorum Yeni Spor Salonu'nda yapılacak.
Şampiyona 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kilo sıkletlerinde gerçekleştirilecek.
Federasyon, daha önce Türkiye Şampiyonası'nın grekoromen stilde 8-10 Aralık'ta Çorum, serbest stilde ise 30 Kasım-3 Aralık'ta Konya'da düzenleneceğini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Spor