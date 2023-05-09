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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi yarın başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi yarın başlıyor

Spor Haberleri

Tarsus Belediyesi'nin ardından ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne (TKBL) çıkacak takımın belli olacağı final serisi yarın başlayacak.

Tarsus Belediyesi'nin ardından ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne (TKBL) çıkacak takımın belli olacağı final serisi yarın başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmit Belediyespor ile Alanya Belediyespor Antalya Güneşi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde bir üst lige çıkmak için mücadele edecek.

Seride üç galibiyete ulaşan ekip, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Kocaeli'de başlayacak serinin programı şöyle:

Yarın:

18.00 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)

12 Mayıs Cuma:

18.00 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)

16 Mayıs Salı:

18.00 Alanya Belediyespor Antalya Güneşi-İzmit Belediyespor (Alanya 75.Yıl)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

basketbol Kocaeli Türkiye Spor Haberler

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