Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı Spor Haberleri Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon, 24 Eylül'de başlayacak. Ligde normal sezon müsabakaları 9 Nisan 2023'te son bulacak. Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şu şekilde: İzmit Belediyespor-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Karşıyaka Çarşı Koleji-Emlak Konut Gelişim Turgutlu Belediyespor-BOTAŞ Gelişim Tarsus Belediyesi- Elazığ Basketbol Boğaziçi Basketbol-Urla Belediyesi Elazığ İl Özel İdare-Antalya Güneşi DİBA-HDI Sigorta Yalova VIP Fenerbahçe Gelişim-Çeşme Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nda gruplar belli oldu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımları, 13-19 Eylül'de Kadınlar Federasyon Kupası'nda mücadele edecek. Takımlar, kupada 4'erli 4 grupta yer alacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. Kadınlar Federasyon Kupası'nda ise gruplar şu şekilde oluştu: A Grubu: Turgutlu Belediyespor, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Çeşme Basketbol, Urla Belediyesi B Grubu: Fenerbahçe Gelişim, BOTAŞ Gelişim, Boğaziçi Basketbol, Emlak Konut Gelişim C Grubu: Elazığ Basketbol, DİBA, Karşıyaka Çarşı Koleji, Elazığ İl Özel İdare D Grubu: Antalya Güneşi, HDI Sigorta Yalova VIP, İzmit Belediyespor, Tarsus Belediyesi Spor Kaynak: AA / Emre Doğan basketbol Türkiye Elazığ Spor Haberler

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