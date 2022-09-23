Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Spor Haberleri
Salon: Şehit Mustafa Özel Spor KompleksiHakemler: Cemil Uygül, Seyhan Topaloğlu, Nuri DilmenTourism X Boğaziçi Basketbol: İrem Kikiler, İrem Yalçın, Beyaz Muriç, Deniz Çolakoğlu 14, Gülşah Çelebi 8, Aslı Sevinç 6, Melisa Korkmaz 10, Sena Dülegöz 4, Kushkituah 11, Seda TabakçıUrla...
Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
Hakemler: Cemil Uygül, Seyhan Topaloğlu, Nuri Dilmen
Tourism X Boğaziçi Basketbol: İrem Kikiler, İrem Yalçın, Beyaz Muriç, Deniz Çolakoğlu 14, Gülşah Çelebi 8, Aslı Sevinç 6, Melisa Korkmaz 10, Sena Dülegöz 4, Kushkituah 11, Seda Tabakçı
Urla Belediyespor: Harrison 10, Irmak Hasgül, Aslı Atıcı, Fatma Bayram 4, Gönül Dönmez 18, Özlem Yenidünya 16, Aylin Darınç, Neslihan Demir 10, Tuğçe Kanat 14
1. Periyot: 22-22
Devre: 34-39
3. Periyot: 44-54
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2022-2023 sezonu ilk haftasında Urla Belediyespor, deplasmanda Tourism X Boğaziçi Basketbol'u 72-53 yendi.