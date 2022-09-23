Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Spor Haberleri Salon: Şehit Mustafa Özel Spor KompleksiHakemler: Cemil Uygül, Seyhan Topaloğlu, Nuri DilmenTourism X Boğaziçi Basketbol: İrem Kikiler, İrem Yalçın, Beyaz Muriç, Deniz Çolakoğlu 14, Gülşah Çelebi 8, Aslı Sevinç 6, Melisa Korkmaz 10, Sena Dülegöz 4, Kushkituah 11, Seda TabakçıUrla... Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi Hakemler: Cemil Uygül, Seyhan Topaloğlu, Nuri Dilmen Tourism X Boğaziçi Basketbol: İrem Kikiler, İrem Yalçın, Beyaz Muriç, Deniz Çolakoğlu 14, Gülşah Çelebi 8, Aslı Sevinç 6, Melisa Korkmaz 10, Sena Dülegöz 4, Kushkituah 11, Seda Tabakçı Urla Belediyespor: Harrison 10, Irmak Hasgül, Aslı Atıcı, Fatma Bayram 4, Gönül Dönmez 18, Özlem Yenidünya 16, Aylin Darınç, Neslihan Demir 10, Tuğçe Kanat 14 1. Periyot: 22-22 Devre: 34-39 3. Periyot: 44-54 Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2022-2023 sezonu ilk haftasında Urla Belediyespor, deplasmanda Tourism X Boğaziçi Basketbol'u 72-53 yendi. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Mustafa Özel basketbol Seyhan Spor Haberler

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