Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu - Haberler

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

AA - Hilmi Sever - Spor
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) play-off eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) play-off eşleşmeleri belli oldu.

Emlak Konut'un ligi şampiyon olarak tamamladığı TKBL'de sezonu 2 ve 9. sıralar arasında tamamlayan takımlar, play-off oynamaya hak kazandı. Eşleşmelerde iki maç kazanan ekipler, yarı finale yükselecek.

Play-off çeyrek final eşleşmeleri ve programı şu şekilde oldu:

13 Nisan Çarşamba:

15.30 Rize Belediyesi-Uludağ Basket NBSD

17.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe Gelişim

17.30 BOTAŞ Gelişim-Turgutlu Belediyespor

18.00 Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-HDI Sigorta Yalova VIP

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16 Nisan Cumartesi:

12.30 Fenerbahçe Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyesi

15.00 HDI Sigorta Yalova VIP-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor

16.00 Turgutlu Belediyespor-BOTAŞ Gelişim

17.00 Rize Belediyesi-Uludağ Basket NBSD

AA / Hilmi Sever - Spor

Emlak Konut, basketbol, Play Off, Türkiye, Spor, Haberler

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