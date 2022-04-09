Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) play-off eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) play-off eşleşmeleri belli oldu.
Emlak Konut'un ligi şampiyon olarak tamamladığı TKBL'de sezonu 2 ve 9. sıralar arasında tamamlayan takımlar, play-off oynamaya hak kazandı. Eşleşmelerde iki maç kazanan ekipler, yarı finale yükselecek.
Play-off çeyrek final eşleşmeleri ve programı şu şekilde oldu:
13 Nisan Çarşamba:
15.30 Rize Belediyesi-Uludağ Basket NBSD
17.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe Gelişim
17.30 BOTAŞ Gelişim-Turgutlu Belediyespor
18.00 Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-HDI Sigorta Yalova VIP
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16 Nisan Cumartesi:
12.30 Fenerbahçe Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyesi
15.00 HDI Sigorta Yalova VIP-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor
16.00 Turgutlu Belediyespor-BOTAŞ Gelişim
17.00 Rize Belediyesi-Uludağ Basket NBSD