Türkiye Kadınlar Açık Alan Hokeyi Şampiyonası'nda İkinci Galibiyetini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor. Türkiye, Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyonadaki ikinci maçında da galip geldi. Diğer maçta Lüksemburg, Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Avsallar Hokey Sahası'nda devam eden organizasyonun ikinci gününde Türkiye, Ukrayna ile karşılaştı.

Milliler, Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonadaki ikinci maçını da kazandı. Günün diğer maçında ise Lüksemburg, Macaristan'ı 2-1 yendi.

Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg'un mücadele ettiği şampiyonada 1 Ağustos Cuma günü Türkiye-Macaristan ve Ukrayna-Lüksemburg maçları oynanacak.

Organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor

Hamdi Alkan'dan sürpriz teklif! Dördüncü kez deneyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu

20 bin TL ceza ödememek için nüfus müdürlüğüne akın ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.