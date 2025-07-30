Türkiye Kadınlar Açık Alan Hokeyi Şampiyonası'nda İkinci Galibiyetini Aldı

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Avsallar Hokey Sahası'nda devam eden organizasyonun ikinci gününde Türkiye, Ukrayna ile karşılaştı.

Milliler, Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonadaki ikinci maçını da kazandı. Günün diğer maçında ise Lüksemburg, Macaristan'ı 2-1 yendi.

Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg'un mücadele ettiği şampiyonada 1 Ağustos Cuma günü Türkiye-Macaristan ve Ukrayna-Lüksemburg maçları oynanacak.

Organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.