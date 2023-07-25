Türkiye, Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 4-0 mağlup etti

Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'ı 4-0 yenerek galibiyetle başladı. İlk maçta ev sahibi takımla karşılaşan milli takım, yarın İsviçre ile ikinci maçına çıkacak. Şampiyonada Türkiye, Hırvatistan, Cebelitarık ve İsviçre yer alıyor ve birinci olan takım 2025 yılında düzenlenecek 2. klasman şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.