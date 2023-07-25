Türkiye, Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 4-0 mağlup etti
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Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'ı 4-0 yenerek galibiyetle başladı. İlk maçta ev sahibi takımla karşılaşan milli takım, yarın İsviçre ile ikinci maçına çıkacak. Şampiyonada Türkiye, Hırvatistan, Cebelitarık ve İsviçre yer alıyor ve birinci olan takım 2025 yılında düzenlenecek 2. klasman şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.
Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'te Türkiye, ilk maçında Hırvatistan'ı 4-0 mağlup etti.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başlayan organizasyonda, milli takım, ilk maçında ev sahibi takımla karşılaştı.
Rakibini 4-0 yenen Türkiye, yarın ikinci maçında İsviçre'yle karşılaşacak.
Türkiye, Hırvatistan, Cebelitarık ve İsviçre'nin yer aldığı organizasyon sonunda birinci olan takım 2025 yılında düzenlenecek 2. klasman şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.