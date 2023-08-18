Türkiye Kadın Voleybol Takımı İsveç'i 3-0 Mağlup Etti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç da izledi.