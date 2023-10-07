Türkiye Kadın ve Erkek Oturarak Voleybol Milli Takımları, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Erkeklerde 12, kadınlarda 10 takımın yer alacağı organizasyonda Türkiye Milli Takımları mücadele edecek.

Türkiye Kadın ve Erkek Oturarak Voleybol Milli Takımları Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Türkiye Kadın ve Erkek Oturarak Voleybol Milli Takımları, 9-15 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Caorle'de düzenlenecek organizasyonda erkeklerde 12, kadınlarda 10 takım yer alacak.

Şampiyonada mücadele edecek Türkiye Erkek ve Kadın Milli Takımları, İtalya'ya gitti.

Erkek Milli Takımı, ilk maçını 9 Ekim Pazartesi günü TSİ 16.30'da Almanya ile oynayacak.

Kadın Milli Takımı ise ilk karşılaşmasını aynı gün TSİ 20.00'de ev sahibi İtalya ile yapacak.