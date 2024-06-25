Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Ukrayna'ya 3-0 yenildi
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, üçüncü maçında Ukrayna'ya 3-0 yenildi. Milli takım, yarın ABD ile karşılaşacak.
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, üçüncü maçında Ukrayna'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvada İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, üçüncü maçını Ukrayna'ya karşı oynadı.
Milli takım, karışlaşmayı 25-19, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kaybetti.
Milliler, yarın TSİ 08.40'da ABD ile karşılaşacak.