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Türkiye Kadın Milli Takımı Ukrayna'yı 5-0 Mağlup Etti

7 Aralık 2023 23:50 Son Güncelleme: 23:52 Abone Ol

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye Kadın Milli Takımı, Ukrayna'yı 5-0 mağlup etti. Başkent Sofya'da gerçekleşen maçta ay-yıldızlı ekip, güçlü performansıyla galibiyeti elde etti. Yarınki Grönland maçını da kazanması halinde Türkiye, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın finallerine katılmak için mücadele edecek.