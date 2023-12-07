Türkiye Kadın Milli Takımı Ukrayna'yı 5-0 Mağlup Etti
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye Kadın Milli Takımı, Ukrayna'yı 5-0 mağlup etti. Başkent Sofya'da gerçekleşen maçta ay-yıldızlı ekip, güçlü performansıyla galibiyeti elde etti. Yarınki Grönland maçını da kazanması halinde Türkiye, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın finallerine katılmak için mücadele edecek.
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası Elemeleri'nde Kadın Milli Takımı, ilk maçında Ukrayna'yı 5-0 mağlup etti.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı ekip Ukrayna'yı 5-0'la geçti.
Grubunda yarın Grönland'la karşılaşacak Türkiye, bu maçı da kazanırsa diğer grubun liderliyle Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın finallerine katılmak için mücadele edecek.