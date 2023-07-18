Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın altıncı gününde Türkiye Kadın Milli Takımı, Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın altıncı gününde Türkiye Kadın Milli Takımı, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda milli takım, Fransa ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, ilk seti 25-8 ve ikinci seti 25-7 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de rakibine 25-9 üstünlük sağlayan milli takım, maçı 3-0 kazandı.

Şampiyona kapsamında oynadığı dördüncü maçını da kazanan Türkiye, 20 Temmuz Perşembe günü İtalya ile yarı finalde karşılaşacak.

Karşılaşmayı, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, kurum müdürleri ile sporseverler izledi.

Günün diğer grup müsabakasında Polonya Kadın Milli Takımı, İtalya'yı 3-2 yendi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takım Başantrenörü Fuat Dokgöz, gazetecilere, grup maçlarını lider tamamladıklarını söyledi.

İlk hedeflerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirten Dokgöz, "Sporcularımı kutluyorum. Bundan sonra yarı final karşılaşmasında rakibimiz İtalya olacak. İtalya'yı yendikten sonra finale adım atacağız. Bu konuda takıma güveniyorum. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Finalde büyük bir ihtimalle rakibimiz Ukrayna olacak." dedi.

Türkiye-İtalya ve Ukrayna-Polonya yarı final müsabakalarıyla 20 Temmuz Perşembe günü devam edecek organizasyon, 22 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.