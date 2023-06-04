Türkiye Kadın Milli Takımı, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye Kadın Milli Takımı'nın 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ettiklerini söyledi.

Şahin, Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk tekvandocuların elde ettiği başarıyı AA muhabirine değerlendirdi.

Daha önce de şampiyonluklar yaşadıklarını hatırlatan Şahin, Bakü'deki organizasyonda Türkiye Tekvando Federasyonu tarihinde bir ilki yaşadıklarını belirtti.

Şahin, Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı'nın 145 ülkenin katıldığı ve çok güçlü takımların mücadele ettiği etkinlikte dünya şampiyonu olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Çok büyük emeğin ve sabrın başarısına kavuştuklarını ifade eden Şahin, "Bu başarıyı Allah'ın izniyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda da devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta seçimi kazanarak Türkiye Yüzyılı'nı başlattı. Bu şampiyonluğu bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan ediyoruz." dedi.

Şahin, 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın en iyi teknik direktörü ödülüne layık görülen Türkiye Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin'i de kutladı.

Bakü'de düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde kadınlarda zirvede yer alırken, erkeklerde üçüncü olmuştu.

Milli sporcular ise şampiyonayı üçer altın ve bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamlamıştı.