Türkiye Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finaline Yükseldi

AVRUPA Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği çeyrek final eşleşmeleri yarın başlayacak.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grup aşamasının Pazar günü oynanan maçlarla sona ermesinin ardından çeyrek finalde mücadele edecek sekiz takım, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Şampiyonada A Grubu'nda Fransa ve Türkiye, B Grubu'nda ise ilk iki takım olarak İtalya ve Litvanya çeyrek finale yükseldi. Diğer çeyrek finalistler; C Grubu'ndan Belçika ve Çekya, D Grubu'ndan ise İspanya ve Almanya oldu.

Çeyrek finalin açılış maçında yarın Fransa, Litvanya ile karşılaşacak, ardından saat 20.30'da A Milli Takım, İtalya karşısına çıkacak. Çeyrek finalde Çarşamba günü; İspanya, Çekya ile karşılaşırken Belçika ise Almanya ile oynayacak.

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

24 Haziran Salı;

17.30 Fransa-Litvanya

20.30 İtalya-Türkiye

25 Haziran Çarşamba;

17.30 İspanya-Çekya

20.30 Belçika-Almanya