Türkiye Kadın Milli Badminton Takımı Grönland'ı 5-0 Yendi
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye Kadın Milli Takımı, Grönland'ı 5-0 mağlup etti. Türkiye, diğer grubun lideriyle Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerine katılmak için mücadele edecek.
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Badminton Takımlar Şampiyonası Elemeleri'nde Kadın Milli Takımı, ikinci maçında Grönland'ı 5-0 mağlup etti.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda, ay-yıldızlı ekip Grönland'la karşılaştı.
Rakibini 5-0 yenen Türkiye, diğer grubun lideriyle Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın finallerine katılmak için mücadele edecek.
Milliler, gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı da 5-0 mağlup etmişti.