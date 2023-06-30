Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Polonya'ya 6-2 yenildi

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde ev sahibi Polonya'ya 6-2 yenildi. B Grubu'nu 2 galibiyet 2 mağlubiyet ile 3. sırada bitiren Türkiye, klasman maçında İsveç ile karşılaşacak.

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde ev sahibi Polonya'ya 6-2 yenildi.

Polonya'nın Walcz kentindeki Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası B Grubu dördüncü ve son maçında Türkiye, ev sahibi takımla karşılaştı.

Polonya'ya 6-2 yenilen Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, B Grubu'nu 2 galibiyet 2 mağlubiyet ile 3. sırada bitirdi.

B Grubu maçlarında, Galler'i 8-3, Gürcistan'ı da 19-0 mağlup eden Türkiye, İsviçre'ye 5-3 ve Polonya'ya ise 6-2 yenildi.

Grupta 3. sırada yer alan Türkiye, A Grubu'nu 4. sırada bitiren İsveç ile turnuvada 5 ile 8. sıra arasındaki yerini belirlemek için bugün klasman maçına çıkacak.