Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı İsviçre'ye mağlup oldu
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Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde İsviçre'ye 5-3 mağlup oldu. İsviçre, karşılaşmanın ilk yarısını 4-2 önde kapatarak galibiyete ulaştı. Türkiye'nin gollerini Perihan Çınar (2) ve Fatma Songül Gültekin attı.
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde İsviçre'ye 5-3 mağlup oldu.
Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'nın Walcz kentinde İsviçre ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını 4-2 önde kapatan İsviçre, mücadeleyi de 5-3 kazandı. Ay-yıldızlıların gollerini Perihan Çınar (2) ve Fatma Songül Gültekin attı.
Türkiye, grupta yarın TSİ 14.00'te Galler, TSİ 19.00'da da Gürcistan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor