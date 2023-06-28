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Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı İsviçre'ye mağlup oldu

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı İsviçre'ye mağlup oldu

Spor Haberleri

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde İsviçre'ye 5-3 mağlup oldu. İsviçre, karşılaşmanın ilk yarısını 4-2 önde kapatarak galibiyete ulaştı. Türkiye'nin gollerini Perihan Çınar (2) ve Fatma Songül Gültekin attı.

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde İsviçre'ye 5-3 mağlup oldu.

Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'nın Walcz kentinde İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 4-2 önde kapatan İsviçre, mücadeleyi de 5-3 kazandı. Ay-yıldızlıların gollerini Perihan Çınar (2) ve Fatma Songül Gültekin attı.

Türkiye, grupta yarın TSİ 14.00'te Galler, TSİ 19.00'da da Gürcistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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