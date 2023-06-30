Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı İsveç'i 12-1 Yendi

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde İsveç'i 12-1 yenerek galibiyet elde etti. Milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonanın 5-8'incilik klasman maçında İsveç ile karşılaştı ve farklı bir skorla galip geldi. Ay-yıldızlılar, yarın Avusturya ile 5-6'ncılık klasman maçında karşı karşıya gelecek.