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Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Galler ve Gürcistan'ı mağlup etti

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Galler ve Gürcistan'ı mağlup etti

Spor Haberleri

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Galler'i 8-3, Gürcistan'ı da 19-0 mağlup etti. İlk maçında İsviçre'ye yenilen milliler, Polonya ile son maçına çıkacak.

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Galler'i 8-3, Gürcistan'ı da 19-0 mağlup etti.

B Grubu'nda mücadele eden milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki organizasyonda Galler ve Gürcistan ile karşılaştı.

İlk yarısını 3-2 önde kapadığı maçta Galler'i 8-3 yenen ay-yıldızlılar, ikinci mücadelede ise Gürcistan'ı 19-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Milliler, bu maçın ilk yarısını da 8-0 önde tamamladı.

İlk maçında İsviçre'ye 5-3 yenilen Türkiye, grubundaki dördüncü maçında TSİ 13.30'da Polonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Gürcistan Türkiye Galler Spor Haberler

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