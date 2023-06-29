Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Galler ve Gürcistan'ı mağlup etti

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Galler'i 8-3, Gürcistan'ı da 19-0 mağlup etti. İlk maçında İsviçre'ye yenilen milliler, Polonya ile son maçına çıkacak.

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Galler'i 8-3, Gürcistan'ı da 19-0 mağlup etti.

B Grubu'nda mücadele eden milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki organizasyonda Galler ve Gürcistan ile karşılaştı.

İlk yarısını 3-2 önde kapadığı maçta Galler'i 8-3 yenen ay-yıldızlılar, ikinci mücadelede ise Gürcistan'ı 19-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Milliler, bu maçın ilk yarısını da 8-0 önde tamamladı.

İlk maçında İsviçre'ye 5-3 yenilen Türkiye, grubundaki dördüncü maçında TSİ 13.30'da Polonya ile karşılaşacak.