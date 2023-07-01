Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu
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Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Avusturya'yı 7-4 yenerek organizasyonu beşinci sırada tamamladı.
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Avusturya'yı 7-4 yenerek organizasyonu beşinci sırada tamamladı.
Milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonanın 5-6'ıncılık klasman maçında Avusturya ile karşılaştı.
İlk yarısını 4-3 önde tamamladığı mücadelede rakibini 7-4 mağlup eden ay yıldızlılar, şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor