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Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu

Spor Haberleri

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Avusturya'yı 7-4 yenerek organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Avusturya'yı 7-4 yenerek organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

Milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonanın 5-6'ıncılık klasman maçında Avusturya ile karşılaştı.

İlk yarısını 4-3 önde tamamladığı mücadelede rakibini 7-4 mağlup eden ay yıldızlılar, şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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