Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Fransa'yı 9-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu Sevda Altunoluk, karşılaşmada 8 gol atarak büyük katkı sağladı.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Fransa'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Finlandiya'nın Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, Fransa'yı 9-1 mağlup ederek tur atladı.

Milli sporcu Sevda Altunoluk, karşılaşmada 8 gol atarak galibiyete önemli katkı verdi.

Ay-yıldızlı takım, yarı finalde Finlandiya–Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak. Mücadele bugün saat 18.30'da oynanacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
