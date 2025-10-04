Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Fransa'yı 9-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu Sevda Altunoluk, karşılaşmada 8 gol atarak büyük katkı sağladı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Finlandiya'nın Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, Fransa'yı 9-1 mağlup ederek tur atladı.
Milli sporcu Sevda Altunoluk, karşılaşmada 8 gol atarak galibiyete önemli katkı verdi.
Ay-yıldızlı takım, yarı finalde Finlandiya–Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak. Mücadele bugün saat 18.30'da oynanacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor