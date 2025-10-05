Haberler

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde İsrail'i 10-3 yenerek altın madalya kazandı. Bu, milli takımın üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşması oldu. Kaptan Sevda Altunoluk, turnuvanın gol kraliçesi unvanını kazandı.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finalde İsrail'i yenerek altın madalya kazandı.

Finlandiya'nın Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, finalde İsrail'i 10-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Kadın Golbol Milli Takımı üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada 52 gol atan milli takım kaptanı Sevda Altunoluk, "gol kraliçesi" oldu.

Kadın milliler, Paris 2024'te finalde yine İsrail'i yenerek paralimpik oyunlarında üst üste üçüncü kez altın madalya kazanmıştı.

Çifte şampiyonluk

Finlandiya'daki organizasyonda finalde Ukrayna'yı 4-3 yenen Erkek Golbol Milli Takımı, 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmuştu.

Türkiye böylece 2025 Avrupa Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde zirvede yer aldı.

Milliler, daha önce 2015'te çifte şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden 'Sumud aktivisti Erdem Özveren gözaltına alındı' iddialarına yalanlama

Sumud filosu aktivistiyle ilgili olay iddia! Valilikten açıklama var
İstiklal Caddesi'nde hareketli gece! Laf atan adamı tekme tokat dövdüler

Taksim'de hareketli gece! 2 kadın o sözü duyunca deliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.