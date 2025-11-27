Türkiye Kadın Curling Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. Olup Dünya Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti

Avrupa Curling Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin kadın milli takımı, 6. olarak Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İclal Karaman, Berfin Şengül ve İfayet Şafak Çalıkuşu'ndan oluşan milli takım, Finlandiya'nın Lohja kentindeki organizasyonda yarıştı.

Şampiyonanın grup aşamasında İskoçya'yı 9-0, Çekya'yı 12-6, İtalya'yı 7-6, İsviçre'yi 8-5, Litvanya'yı da 13-2 mağlup eden Türkiye, Danimarka'ya 6-4, İsveç'e 7-3, Norveç'e 5-4 ve Almanya'ya 5-3 yenildi.

Ay-yıldızlılar, 10 takımın katıldığı organizasyonda 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle averajla ilk 4'ün dışında kalarak elendi.

Avrupa 6'ncısı olan milliler, 2026'nın mart ayında düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.