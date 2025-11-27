Haberler

Türkiye Kadın Curling Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. Olup Dünya Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti

Türkiye'nin kadın milli curling takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6. olarak 2026 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Takım, şampiyonada gösterdiği performansla dikkat çekti.

Avrupa Curling Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin kadın milli takımı, 6. olarak Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İclal Karaman, Berfin Şengül ve İfayet Şafak Çalıkuşu'ndan oluşan milli takım, Finlandiya'nın Lohja kentindeki organizasyonda yarıştı.

Şampiyonanın grup aşamasında İskoçya'yı 9-0, Çekya'yı 12-6, İtalya'yı 7-6, İsviçre'yi 8-5, Litvanya'yı da 13-2 mağlup eden Türkiye, Danimarka'ya 6-4, İsveç'e 7-3, Norveç'e 5-4 ve Almanya'ya 5-3 yenildi.

Ay-yıldızlılar, 10 takımın katıldığı organizasyonda 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle averajla ilk 4'ün dışında kalarak elendi.

Avrupa 6'ncısı olan milliler, 2026'nın mart ayında düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
