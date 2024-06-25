Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Paris Olimpiyatları için üçlü kamp yapıyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Kastamonu'da çalışmalarını sürdüren Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Kolombiya ve Fransa boks milli takımları ile üçlü kamp yapıyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Kastamonu'da sürdüren Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Kolombiya ve Fransa ile üçlü kampa girdi. Çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren ay-yıldızlılar, Kolombiya ve Fransa'dan gelen 9 boksörle girdiği üçlü kamp çerçevesinde 6 hazırlık maçı yapacak. 30 Haziran'a kadar sürecek olan kampın ardından Kadın Boks Milli Takımı, Bulgaristan, İrlanda ve İtalya ile de dörtlü kampa girecek.

"Takımımız şu anda çok iyi durumda"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na vize alan 60 kilogram sporcusu Gizem Özer'in antrenörü Cemil Döndü, "Biz, ayın 9'u ile 30'u arasında Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığının Boks Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde bulunuyoruz. Kampımız, 9 Haziran'da başladı. Fakat 16 Haziran itibariyle kamp merkezimize Kolombiya ve Fransa'nın kadın boks takımları da katıldı. Fransa, Paris Olimpiyatları'na bu yıl ev sahipliği yapacak. Bu ayın 30'una kadar Kastamonu'da Kolombiya ve Fransa ile birlikte üçlü kampımız olacak. Ardından 4 Temmuz'a kadar 4 günlük bir aramız olacak, illerimize gideceğiz. Tekrar 4 Temmuz itibarıyla kampımız Kastamonu'da başlayacak. Buradaki kampımızı tamamlandıktan sonrada bir daha izin olmayacak ve direkt olarak Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere Türkiye'den ayrılacağız. Takımımız şu anda çok iyi durumda. 50 kilogramda, 54 kilogramda, 57 kilogramda, 60 kilogramda ve 64 kilogramda olmak üzere 5 sporcumuz Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Erkek boksörlerimiz de 3 sıklette vize aldı. Türkiye olarak toplam 8 sıklette Olimpiyat Oyunları'na katılım göstereceğiz. İnşallah buradaki hedefimiz altın madalya. Allah izin verirse bu çalışmalarımız sonucunda milletimizin dualarıyla da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

"Uzun zamandır Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürüyoruz"

Antrenmanların çok iyi şekilde devam ettiğini söyleyen Cemil Döndü, "Kadın Boks Milli Takımı olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık sürecinde antrenmanlarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz ay Sırbistan'da, Avrupa şampiyonasındaydık. Sırbistan'da 2 altın ve 1 bronz madalya kazandık. Şimdi, sabah ve akşam olmak üzere antrenmanlarımız oluyor. Sabah kondisyoner, patlayıcı ve dayanıklılık ile devamlılık yönünde antrenmanlarımız ve çalışmalarımız var. Akşamları da 17.30'da tekrar boks salonumuzda teknik ve taktik çalışmalarımız oluyor. Hazırlık sürecimizde bir problemimiz yok. Kolombiya ve Fransa da geldi, şu anda son etap hazırlıklarımızı yapıyoruz. Uzun zamandır Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızın sonucunda güzel bir başarı elde edeceğiz. Milletimizin dualarını bekliyoruz" diye konuştu.

"En az 2-3 ülkeyle daha hazırlık kampımız olacak"

Kolombiya ve Fransa'dan gelen sporcularla 6 hazırlık maçı yapacaklarını belirten Döndü, "Kolombiya ve Fransa'nın Kastamonu'da olmasından ötürü Başantrenörümüz Nazım Yiğit sorumluluğunda bizlerin 6 tane hazırlık maçı olacak. Bundan önce de kalibrasyon maçlarına gidildi. Kalibrasyon maçlarında bir 57 kilogramda Esra Yıldız isimli boksörümüz de Paris Olimpiyatları'na vize aldı. Önce de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasına katılmıştık. Bunlar da bir nebze hazırlık maçlarıydı. Şu anda kampımızda da 6 hazırlık maçımız olacak. 2 tane hazırlık maçını yaptık, 4 tane daha hazırlık maçımız olacak. Bu kampımız bittikten sonra Temmuz ayında geleceğimiz kampa da bazı ülkeleri davet ettik. Kastamonu'ya bazı ülkeler gelecek. Yine önümüzdeki ayın 16'sına kadar bir hazırlık sürecimiz olacak. Bu ülkelerin içerisinde Bulgaristan ve İrlanda var. Bağlantı yaptığımız ülkeler yine bulunuyor. Artık her ülke son etap hazırlıklarına yaklaştığı için kendi programlarına uyuyorlar. Bunlardan İtalya'yı bekliyoruz. Hangi ülkeler gelirse en az 2-3 ülkeyle daha hazırlık kampımız olacak" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU