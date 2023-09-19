Türkiye Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda eleme gruplarının kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kadın Basketbol Takımı F Grubu'nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti. Elemeler üç farklı pencerede oynanacak ve gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.