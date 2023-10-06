Türkiye Judo Federasyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Türkiye Judo Federasyonu As Başkanı Behçet Atlı, Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulübü'ne judo branşına verdiği katkılardan dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nün amatör branşlara verdiği destekler takdir toplamaya devam ediyor. Judo branşında sporcu yetiştiren lokomotif kulüplerden olan Manisa BBSK'yı, Türkiye Judo Federasyonu As Başkanı Behçet Atlı, Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Eğitim Kurulu Üyeleri Gökhan Çelik ile Fatih Akcan, Judo Federasyonu Onur Kurulu Başkanı ve Ege Bölge Sorumlusu Zafer Şişmanlar, Manisa İl Temsilcisi ve Türkiye Judo Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Serhat Demir, Salihli Gençlik Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ile Manisa BBSK Judo Antrenörü Berke Çırpan ziyaret etti. Manisa BBSK Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar ile Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı'nın karşıladığı heyet, judoya verdikleri destek için plaket takdim etti.

Plaketi alan Özcan Nalbantlar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde amatör branşlara önemli yatırımlar yapıyoruz. Mert Şişmanlar gibi artık herkesin tanıdığı bir milli sporcu yetiştirdik. Fidan Ögel, Zilan Ertem gibi başarılı judocular da kulübümüz çatısı altından çıktı. Salihli ilçemizde de Hilal Öztürk ve Duygu Dirgen gibi başarılı sporcular var. 2024 Paris Olimpiyatları için kota kovalayan ve bu başarıya çok da yakın sporculara başarılar diliyoruz. Biz, amatör branşlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Manisa gerçekten bir spor şehri"

Türkiye Judo Federasyonu As Başkanı Behçet Atlı da, "Manisa gerçekten bir spor şehri. Amatör branşlarda birçok önemli sporcu yetiştiren Manisa BBSK'ya judoya yaptığı yatırımlar ve destekleri için hem şahsım hem de federasyon başkanımız Sezer Huysuz adına teşekkür ediyorum. 1. ve 2. Dan Kursu ve Sınavı için Manisa BBSK bizlere destek oluyor. Yeşil-beyazlı kulübe teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA