Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli sporcuları kampta ziyaret etti - Haberler

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Erzurum'da kamp yapan olimpik kadın ve erkek milli takımlarına ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da 19. Akdeniz Oyunları ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek Ulambatur Grand Slam müsabakalarına hazırlanan milli sporcularla bir araya gelen Huysuz, antrenörlerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İki organizasyonda da sporculardan yüksek beklentide olduklarını aktaran Sezer Huysuz, sporculara yönelik, "Sizlere her türlü imkanı hazırlayan ve sunan Bakanlığımız ve Federasyonumuz, elde edeceğiniz başarılı derecelerle ülkemizi gururlandıracağınıza inanıyoruz. Bu kampı en iyi performansla tamamlayarak, katılacağınız müsabakalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.