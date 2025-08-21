Türkiye, İzlanda'yı 84-59 Yenerek İkinci Maçını Kazandı

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, İzlanda'yı 84-59 mağlup etti. Türkiye, yarın Avusturya ile karşılaşacak.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu ikinci maçında İzlanda'yı 84-59 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 49-31 önde tamamlayan milliler, parkeden de 84-59 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında yarın Avusturya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
