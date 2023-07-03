Türkiye - İtalya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya şifresiz mi?

FIBA U20 Avrupa Şampiyonası hedefine ulaşmak isteyen Türkiye - İtalya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye - İtalya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman?