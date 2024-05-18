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Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? #127952 TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye ile İtalya arasında oynanacak olan Milletler Ligi maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor. Türkiye-İtalya maçının tüm detaylarına bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Voleybol severlerin merakla beklediği VNL Şampiyonu Filenin Sultanları'nın maç takvimi açıklandı.Dün akşam ikinci maçına çıkan Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. Peki, Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya Milletler Ligi maçı 18 Mayıs Cumartesi saat 20:00'de başlayacak.

Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? #127952 TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1.Hafta – Antalya/Türkiye

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? #127952 TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2.Hafta – Arlington-Teksas/Amerika

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? #127952 TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?

3.Hafta – Hong Kong/Çin

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

Kaynak: Haberler.com / Spor

Filenin Sultanları Voleybol Türkiye Futbol İtalya Gündem Spor Haberler

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