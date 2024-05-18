Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? #127952 TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye ile İtalya arasında oynanacak olan Milletler Ligi maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor. Türkiye-İtalya maçının tüm detaylarına bu haberimizden ulaşabilirsiniz.
Voleybol severlerin merakla beklediği VNL Şampiyonu Filenin Sultanları'nın maç takvimi açıklandı.Dün akşam ikinci maçına çıkan Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. Peki, Türkiye- İtalya Milletler Ligi maçı ne zaman? TÜRKİYE- İTALYA maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye-İtalya Milletler Ligi maçı 18 Mayıs Cumartesi saat 20:00'de başlayacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye
2.Hafta – Arlington-Teksas/Amerika
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye
3.Hafta – Hong Kong/Çin
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya