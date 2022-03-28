Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın İtalya ile oynayacağı özel maçı hakem Enea Jorgji yönetecek.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor