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Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın İtalya ile oynayacağı özel maçı hakem Enea Jorgji yönetecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın İtalya ile oynayacağı özel maçı hakem Enea Jorgji yönetecek.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, İtalya, Spor, Haberler

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