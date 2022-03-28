Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın İtalya ile oynayacağı özel maçı hakem Enea Jorgji yönetecek.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın İtalya ile oynayacağı özel maçı hakem Enea Jorgji yönetecek.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.- İstanbul
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor