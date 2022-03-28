Türkiye-İtalya maçına doğru
AA - Basir Gülüm - Spor
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İtalya A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile deplasmanda oynayacağı özel maçın yapılacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda incelemelerde bulundu.
İtalya A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile deplasmanda oynayacağı özel maçın yapılacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda incelemelerde bulundu.
İtalya, A Milli Takım ile yarın Konya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarını Coverciano'daki tesislerde yaptığı antrenmanla tamamlayan İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi.
Konya Havalimanı'ndan karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşyehir Stadı'na geçen teknik direktör Roberto Mancini ve futbolcular, statta incelemelerde bulundular.
AA / Basir Gülüm - Spor