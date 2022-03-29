Türkiye-İtalya
AA - Basir Gülüm - Spor
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A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile Konya'da yapacağı özel maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Enea Jorgji, Dojando Myftarı, Ilir Tartaraj (Arnavutluk)Türkiye: Altay Bayındır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz,...
KONYA (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile Konya'da yapacağı özel maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Enea Jorgji, Dojando Myftarı, Ilir Tartaraj (Arnavutluk)
Türkiye : Altay Bayındır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal
İtalya: Donnarumma, de Sciglio, Acerbi, Chellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Caniolo, Scamacca, Raspadori
AA / Basir Gülüm - Spor