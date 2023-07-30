Türkiye, İsrail'i 90-88 yenerek 5. sırada tamamladı

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'i 90-88 yendi. Milliler bu sonuçla organizasyonu 5. sırada tamamladı. Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, Cair Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 41-36 önde tamamladı. Ay-yıldızlı ekipte, Mehmet Efe Demirel 20, Emre Tunca 19 sayı kaydetti. İsrail'de ise Shachar Doron 26 sayıyla oynadı.