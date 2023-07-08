Türkiye, İsrail'e 86-70 yenildi
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FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 86-70 yenildi. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada, milli takım A Grubu'ndaki ilk maçında İsrail ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 45-32 önde kapayan İsrail, salondan 86-70 galip ayrıldı. İsrail'de Run Zipper 20, Daniel Wolf 16 sayıyla oynarken, milli takımın en skorer ismi 18 sayıyla Samet Yiğitoğlu oldu.
FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 86-70 yenildi.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada, milli takım A Grubu'ndaki ilk maçında İsrail ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısını 45-32 önde kapayan İsrail, salondan 86-70 galip ayrıldı.
İsrail'de Run Zipper 20, Daniel Wolf 16 sayıyla oynarken, milli takımın en skorer ismi 18 sayıyla Samet Yiğitoğlu oldu.