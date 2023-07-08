Türkiye, İsrail'e 86-70 yenildi

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'e 86-70 yenildi. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada, milli takım A Grubu'ndaki ilk maçında İsrail ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 45-32 önde kapayan İsrail, salondan 86-70 galip ayrıldı. İsrail'de Run Zipper 20, Daniel Wolf 16 sayıyla oynarken, milli takımın en skorer ismi 18 sayıyla Samet Yiğitoğlu oldu.